Çinli telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30, ekran özellikleriyle dikkat çekecek gibi gözüküyor. Huawei'nin 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek etkinlikte tanıtacağı Huawei P30'un yanında P30 Pro adındaki modelde kullanıcılara sunulacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera sayısı. P30'da 3 kamera, Pro modelde ise 4 kamera yer alacak.

HER İKİ TELEFONDA 6.5 İNÇ'LİK EKRAN OLACAK

Her iki cihazda da ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak. Diğer yandan 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. Ayrıca yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM bulunuyor.

Android P işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan modellerin Kirin 980 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Bununla birlikte ön tarafında 24 Megapiksel kamera bulunan telefonların arka tarafında 40 MP, 20 MP, 13 MP çözünürlüğünde dörtlü kamera yer alacağı tahmin ediliyor. (Hürriyet)