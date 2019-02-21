Vivo 15 Pro, en belirgin özelliğiyle hemen üzerinde bir pop-up kamera bulunduruyor, ancak bu kameranın en önemli özelliği tam 32 MP ölçüsünde fotoğraflar çekebilmesi. Bu sayede üst seviye bir fotoğraf kalitesi sunduğu iddia edilen kamera, Full HD öçüsünde de video kaydı yapabiliyor.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Vivo 15 Pro, 6.39 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. 1080x2316 piksel çözünürlük sağlayan ekran, 400 ppi piksel yoğunluğu ve yüzde 85.9 ekran – gövde oranı sunuyor. Android 9.0 İşletim sistemini, Funtouch 9 arabirimi ile beraber kullanan telefon, Qualcomm Snapdragon 675 işlemciden güç alıyor ve 6 ili 8 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Telefonun tek kapasite seçeneği ise 128 GB. Ancak bu alanı microSD kart ile 256 GB daha arttırabiliyorsunuz.

Telefonun ön kamerası iyi, hoş ancak arka kameralar çok iddialı. Ana kamera 48 MP, ikinci kamera ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda ayrıca bir 5 MP ölçüsünde derinlik sensörü bulunuyor. 4K video kaydı da yapabilen telefon, bataryasıyla ise 3700 mAh kapasitesinde.

Vivo V15 Pro Hindistan'da 29.990 rupi ile satılacak olsa da, telefonun Avrupa'daki fiyatı 360 Euro olacak. (Hürriyet)