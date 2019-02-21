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serisi tanıtıldı! İşte ailesinin fiyatları ve özellikleri...

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Samsung'un yıllardır beklenen telefonu nihayet geldi. Ekranı katlanabilen telefon, hem tablet oluyor hem de minik bir telefon!

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Infinity Flex adı verilen sistem üzerine kurulu olan , içeriye doğru katlanan bir mekanizmaya sahip.

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Kat izi oluşmayan akıllı telefonu açtığınızda 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip oluyorsunuz.

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Dışarıda yer alan daha kolay kullanılabilir 21:9 oranındaki kapak ekranın büyüklüğü ise 4.6 inç ve 840×1960 piksel çözünürlükte. Ayrıca her iki ekran da 420 ppi değerine sahip.

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Genel olarak Galaxy serisi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefonda Exynos 9820 işlemci kullanılıyor.

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

6 ve 8 GB ile gelen Galaxy 'lardan farklı olarak modelinde 12 GB RAM yer alacak. Dahili depolama tarafında ise oldukça cömert olan katlanabilir telefon 512 GB hafızaya sahip olacak. Telefonda microSD kart yuvası olmadığını da belirtelim.

Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Kamera tarafındaysa farklı bir dizilim bizleri bekliyor. Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir sensör kullanılmış. Arka yani ana kamera ise üçlü lens düzeni ile geliyor.

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