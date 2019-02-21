Samsung Galaxy S10 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S10 ailesinin Türkiye fiyatları ve özellikleri...

Samsung'un yıllardır beklenen telefonu nihayet geldi. Ekranı katlanabilen telefon, hem tablet oluyor hem de minik bir telefon!
Samsung'un yıllardır beklenen telefonu nihayet geldi. Ekranı katlanabilen telefon, hem tablet oluyor hem de minik bir telefon!
Infinity Flex adı verilen sistem üzerine kurulu olan Galaxy Fold, içeriye doğru katlanan bir mekanizmaya sahip.
Kat izi oluşmayan akıllı telefonu açtığınızda 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip oluyorsunuz.
Dışarıda yer alan daha kolay kullanılabilir 21:9 oranındaki kapak ekranın büyüklüğü ise 4.6 inç ve 840×1960 piksel çözünürlükte. Ayrıca her iki ekran da 420 ppi değerine sahip.
Genel olarak Galaxy S10 serisi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefonda Exynos 9820 işlemci kullanılıyor.
6 ve 8 GB RAM ile gelen Galaxy S10'lardan farklı olarak Galaxy Fold modelinde 12 GB RAM yer alacak. Dahili depolama tarafında ise oldukça cömert olan katlanabilir telefon 512 GB hafızaya sahip olacak. Telefonda microSD kart yuvası olmadığını da belirtelim.
Kamera tarafındaysa farklı bir dizilim bizleri bekliyor. Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir sensör kullanılmış. Arka yani ana kamera ise üçlü lens düzeni ile geliyor.