Bildiğiniz üzere Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerini görücüye çıkarmıştı. Şimdi de bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Galaxy M30 tanıtıldı. Diğer modellerle benzer tasarıma sahip olan telefon Infinity-V ekranıyla dikkat çekiyor.

Son zamanların trendi su damlası çentiği olarak adlandırılan ekran ile gelen telefonun 6.38 inç boyutunda AMOLED ekranı bulunuyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan Galaxy M30, Exynos 7904 işlemciden güç alırken bunun yanında 4/6 GB RAM ve 64/128 depolama seçenekleriyle bizleri karşılıyor.

ÜÇLÜ KAMERASI VAR

Kamera tarafına geldiğimizde ise Galaxy M30'un arka tarafında 3'lü kamera kurulumunun yer verildiğini görüyoruz. 13 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan cihaz, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP geniş açılı lens ile kutudan çıkıyor. Ön tarafta ise 16 MP kamera bulunduğunu belirtelim. Galaxy M30 bu özelliklerin haricinde arka tarafta yer alan parmak izi okuyucu ve yüz tanıma teknolojisi ile dikkat çekiyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modeli 253 dolar, 4 GB ve 64 GB versiyonun ise 210 dolardan satışa çıkacağı öğrenildi. (Hürriyet)