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Son dakika Rekabet Kurumu 'a soruşturma açtı!

SON DAKİKA REKABET KURUMU GOOGLE'A SORUŞTURMA AÇTI!
12 Mart 2019, Salı Güncelleme : 18:14:28

Dünyaca ünlü arama motoru hakkında 'nca soruşturma başlatıldı.

Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında rekabet soruşturması başlatıldı. Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak, kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

TESPİTLER SONUCUNDA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERDİ

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda soruşturma açılmasına karar verdi. (Ensonhaber)

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