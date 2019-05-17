Patently Apple tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patent, Cupertino merkezli şirketin Android rakipleri gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisi üzerinde çalıştığını ve Face ID'nin yanına bir Touch ID seçeneği ekleyeceğini gösteriyor. Üstelik Apple'ın ekranın altına yerleştireceği iğne delikli kameralar sayesinde mümkün olacak bu teknoloji ekranın küçük bir alanını değil, neredeyse tamamını kaplayacak.

DOSYADA PROTOTİPE AİT GÖRÜNTÜLER VAR

Apple, patent çizimlerinin yanı sıra bir prototipe ait görüntüleri de patent dosyaları arasına eklediğinden teknolojinin nasıl çalışacağı konusunda oldukça detaylı bilgilere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Yine de bizim gibi son kullanıcılar için önemli olan nokta teknolojinin nasıl çalıştığı değil var olup olmadığı. Peki Apple, Face ID'ye geleceğin teknolojisi derken neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcılara ilgi duymaya başladı?

Face ID, yeterince stabil çalışıyor ve Apple kullanıcıları tarafından beğeniliyor olsa da pek de çok kullanıcı Face ID'ye alternatif bir kilit açma yöntemi olmasını istiyor. Daha da önemlisi Apple, mobil ödeme gibi önemli konularda Face ID + Touch ID kombinasyonu sağlayarak askeri seviye bir biyometrik güvenlik sağlayabilir. Apple'ın halihazırda pasaportları değiştirmek istediğini de düşünürsek bu seviye bir biyometrik güvenliğe ihtiyaç olacaktır. Yine de Apple'ın Touch ID teknolojisini 2019 model iPhone'larla birlikte geri getirmeyeceğini belirtelim. (Webtekno)