The Verge sitesinin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre dünyanın önde gelen yonga tasarımcıları ve tedarikçilerinden olan Intel, Qualcomm ve Broadcom, Huawei ile olan iş birliğini sonlandırdı.

HUAWEI STOK YAPMIŞ!

Kaynakların aktardığına göre Intel, Qualcomm ve Broadcom, Huawei ile olan tedarik anlaşmalarını bir sonraki resmi duyuruya göre dondurmuş durumda.

Intel, Huawei sunucu yongaları, dizüstü bilgisayarlar için işlemciler sağlıyor. Qualcomm modem ve diğer işlemcileri tedarik ediyor. Ancak Qualcomm'un tedariği konusu daha az belirgin. Çünkü Huawei kendi mobil işlemclierini ve modemlerini üretiyor, kaynak Huawei'nin bu yüzden Qualcomm'la olan gelişmeden daha az etkilenebileceğini belirtti. Bununla birlikte ilginç bir detay daha var. Huawei'nin işlerini en az üç ay daha sürdürmek için yeterli miktarda çip ve diğer bileşenleri stokladığı belirtiliyor. Kaynak Huawei'nin bu önlemi alarak, Amerika'nın kararının kalıcı olup olmadığını anlamak için yeterli zaman kazandığını söylüyor.

HUAWEI KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ Mİ GELİŞTİRECEK?

The Verge'e göre Huawei şu anki durumu çözmek için Android ve Windows için şirket içi alternatifler geliştiyor. Microsoft, Windows işletim sistemi desteği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak olasılıklar Microsoft'un Amerikan hükümetinin kararına uyacağı yönünde.