Amerikan hükümetinin aldığı karardan sonra Google, Intel, Qualcomm, Huawei'ye olan desteğini çekmişti. Üst düzey Avrupalı hükümet yetkilileri, bu konu hakkında Asia Times'a açıklama yaptı. Yetkililer, ABD'nin, Huawei'ye elektronik parça satışı yasağı getirmesinin, Huawei'nin Avrupa'da 5G ağlar kurmasını engellemediğini söyledi.

HUAWEI'NİN BÜTÇESİ RAKİPLERİNİN İKİ KATI!

Asia Times'ın haberine göre Avrupa bu durum için bir seçeneğe sahip değil. Çünkü ABD rakip bir ürün sunmuyor, Huawei'nin rakipleri (Ericsson ve Nokia) ise durumu değiştirebilecek kapasiteye sahip değil. İki İskandinav şirketi, Huawei'ye ciddi bir rekabet sunmuyor. Kamu kaynaklarına göre Huawei'nin araştırma ve geliştirme bütçesi kabaca Ericsson ve Nokia'nın iki katı.

Yekililerden biri, Huawei, Ericsson ve Nokia'nın Avrupa telekom alt yapısındaki faaliyetlerinin etkilenmeden, parça satışının yasaklanmasının imkansız olabileceğini belirtti. Telekom politikasını denetleyen isimsiz yetkili Amerika'nın hareketinin çok etkili olmasının şüpheli olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçtiğimiz perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte Çinli şirketi yasaklamayacaklarını ve güvenliklerini korumak için politikaların uygulandığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bir teknoloji konferansında yaptığı açıklamada, Fransa'nın bakış açısının Huawei veya başka bir şirketi engelememek olduğunu belirtmişti.