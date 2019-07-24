Akıllı saat rekabetinin iyiden iyiye kızıştığı günümüzde şirketler, yeni ürünlerini çok geciktirmeden piyasaya sürmeye çalışıyor. Huawei de yeni akıllı saatini görücüye çıkarmak için fazla beklemek istemiyor. Huawei Watch 3 adıyla duyurulması beklenen yeni akıllı saatin Huawei Mate 30 serisi telefonlarla birlikte karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

SNAPDRAGON 3100'DEN GÜÇ ALACAK

Google Wear OS işletim sistemini kullanacak olan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 3100 işlemcisinden güç alacak. Tasarım tarafına geldiğimizde ise oldukça ince bir çerçeveye sahip olması beklenen Huawei Watch 3'ün batarya ömrünün 3 günü bulacağı düşünülüyor. Su geçirmezlik konusunda bir önceki saate göre daha fazla koruma sağlayan cihaz, EKG dahil pek çok yeni özelliği de bir arada sunacak.

Ancak Huawei Watch 3 ile ilgili sızan bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Mate 30 tanıtım tarihine yaklaştıkça yeni detayların ortaya çıkması kuvvetle muhtemel. Huawei Mate 30 serisi telefonların Eylül sonu veya Ekim başında gerçekleştirilecek bir etkinlikte duyurulması bekleniyor. (Hürriyet)