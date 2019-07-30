Huawei'in yeni akıllı telefon modeli, açıklanan tarihe göre Türkiye'de yakın zamanda satış sunulacak. Ağustos ayında Türkiye satışları başlayacağı açıklanan telefonun, Ağustos ayının ortalarında satışa sunulması beklentiler arasında yer alıyor.

HUAWEI Y9 PRİME 2019 NELER SUNUYOR?

Huawei'in yeni akıllı telefon modeli, orta seviye donanım özelliklerini beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra telefonun en dikkat çekici yanlarından biri tasarım detayları oluyor. Güncel akıllı telefon trendlerinden biri olan açılabilir ön kamera ile gelecek telefonun ekranı da dolayısıyla neredeyse tamamen çerçevesiz yapıda olacak.

6.59 inç, 19.5:9 formatında ve Full HD+ çözünürlüğünde ekran deneyimi sunan telefonun, bu ekran ile birlikte renkleri de oldukça başarılı bir şekilde verdiği belirtiliyor. Ayrıca ekranda zararlı mavi ışığı filtreleyen gelişmiş göz konforu modu gibi birçok özellik de mevcut.

Huawei'in donanım özelliklerine bakıldığında kalbinde Kirin 710F işlemcisinin yer aldığını görüyoruz. Bu işlemciye grafik tarafında ise Mali–G51 MP4 grafik birimi eşlik ediyor. Bunu yanı sıra telefon 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili hafızaya yer verildiği görülüyor. 4.000 mAh kapasiteli telefona yazılım tarafında EMUI 9 arayüzü eşlik ediyor.

Huawei Y9 Prime 2019 kamera tarafında da oldukça başarılı özellikler sunmayı başarıyor. 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera ile birlikte gelen telefon, geniş açılı çekimler yapabiliyor. Telefonun 2MP çözünürlüğündeki arka kamerası ise derinlik algılayıcı olarak kullanılıyor. Telefonun açılır ön kamera tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve F/2.0 diyafram açıklığında kamera yer alıyor.

Henüz Türkiye fiyatı belli olmayan telefon, Ağustos ayında satışa sunulacak. Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçeneklerine sahip olacak. (Shiftdelete)