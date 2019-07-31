İşlemcinin tanıtılmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmiş olmasına rağmen AnTuTu ve Geekbench performans testleri ortaya çıktı. Test sonuçlarının gözler önüne serdiği önemli detaylardan birisi, MediaTek'in bu işlemcisi ile Snapdragon 730'a fark atması. Kirin 810 da aynı şekilde Snapdragon 730'u geride bırakıyor.

Helio G90'ın AnTuTu performans testinden 22.282 puan aldığı görülüyor. Bu puan CPU, GPU, UX ve bellek performansı değerlendirilerek verildiği için test cihazının özellikleri önemli. İşlemci bu puan ile Snapdragon 730'a fark atıyor.

ÇOKLU ÇEKİRDEK SONUCU NEDİR?

Son dönemde orta segmentte popülerleşen Xiaomi Mi 9T ve Samsung Galaxy A80 bu işlemcinin geride bıraktığı telefonlar arasında yer alıyor. Xiaomi Mi 9T ile AnTuTu performans testinden elde edilen ortalama puan 211.915 seviyesinde.

Geekbench performans testinde ise çoklu çekirdek skoru 7.000'in üzerinde. Bu sayede Helio G90 ve Helio G90T ikilisinin yer aldığı telefonlar, Snapdragon 730'dan güç alan telefonları geride bırakacak.

Bunun yanı sıra başta grafik birimi olmak üzere oyun odaklı optimizasyonlar daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Bu işlemciyi kullanan ilk telefonlar, Hindistan'da Xiaomi tarafından piyasaya sürülecek. (Shiftdelete)