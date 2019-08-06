Daha önce ortaya çıkan görseller ile videodaki cihaz arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Ortalanmış ekran deliği ve inceltilmiş çerçeveler gözler önüne serilirken, Note 10 Plus modelinin ekranında herhangi bir kavis görünmüyor. Cihaz üzerinde kılıf takılı, bu nedenle kavislerin görünmediğini de düşünebiliriz.

ARAYÜZ GÖRÜNÜYOR

Videoda One UI arayüzünde dolaşılıyor. Ancak, bunun dışında Galaxy Note 10 serisine özgü olan yani henüz Samsung modellerinde karşımıza çıkmayan bir farklılık göremiyoruz. Yayınlanan son raporlara göre, Galaxy Note 10 Plus piyasadaki en yüksek ekran/kasa oranını sunan akıllı telefon olmaya aday.

Samsung Galaxy Note 10 ilk defa böyle görüntülendi!

6.8 inç büyüklüğündeki ekranı QHD+ çözünürlük sunan telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelecek. Daha önce belirttiğimiz gibi gücünü satışa sunulduğu bölgeye bağlı olarak Snapdragon 855 veya Exynos 9820 işlemciden alacak. Son olarak telefonda dört arka kamera kullanıldığını da belirtmeliyiz.

Alınan Galaxy Note 10 siparişleri 23 Ağustos tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. (Shiftdelete)