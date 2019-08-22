Xiaomi, 2019'un ilk yarısına dair finansal raporlarını açıkladı ve rakamların oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Şirketin gelirleri, 13,56 milyar dolara (77,5 milyar TL) çıkarak bir önceki senenin ilk yarısına göre %20'lik bir gelişim gösterdi. Şirketin ayarlanmış net kârı, 810,36 milyon dolara (4,6 milyar TL) çıkarken geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %49,8'lik bir artış gözlemlendi. Şirket, pek de büyüme göstermeyen akıllı telefon pazarında da 60 milyon cihaz satışına ulaştı.

Akıllı telefon haricinde farklı alanlarda da faaliyet gösteren Çinli teknoloji şirketinin televizyon departmanı da oldukça başarılı bir çizgide ilerliyor. Toplamda 5,4 milyonluk telefon satışı gerçekleştiren Xiaomi, Çin'de liderlik koltuğuna oturmayı başarırken dünya genelinde de en iyi beş TV üreticisi arasına girdi.

AR-GE'YE YATIRIM

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu performanstan memnun olduğunu söylerken şirketin 5G ve nesnelerin interneti konusundaki tutumunun devam edeceğini ayrıca Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) harcamalarının da artacağını ifade etti. Şirketin bu sene Ar-Ge departmanına yaptığı harcama, 467,44 milyon doları (2,6 milyar TL) buldu. Bu rakam, geçtiğimi seneye göre %30 daha fazla.

Son yıllarda dünya çapında adını daha fazla duyurmaya başlayan bu teknoloji şirketinin başarısı göz önüne alındığında şirketler için Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Nesnelerin interneti çözümleriyle de önem çıkan Çinli şirketin dünya genelinde 196 milyon adet cihazı bulunuyor. Şirketin internet servisleri geliri de 1,25 milyar dolara (7,15 milyar TL) çıktı ki bu miktarın da 2018'in birinci yarısına kıyasla %108 arttığını söylemek gerekiyor. (Webtekno)