Xiaomi, Redmi K20 Pro ismini taşıyan; ancan Avrupa pazarında Mi 9T Pro adını kullandığı yeni telefonunu duyurdu. 6.39 inç'lik büyük bir ekranla gelen cihaz, Full HD+ AMOLED ekran kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T Pro, 6 GB RAM ile çalışıyor. Depolama hafızasına geldiğimizde ise Xiaomi kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: 64 GB / 128 GB.

TÜRKİYE'DE ÇIKACAK MI?

Cihazın arka yüzünde Mi 9'da olduğu gibi üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Sony IMX586 sensörünü kullanan 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğünde 2x optik zum yapabilen bir kamera eşlik ediyor. Ön kamerası ise 20 MP. Yine Mi 9'da olduğu gibi ön kamera kızaklı bir sisteme sahip ve kullanımda olduğunda cihazın tepesindeki bölmeden dışarı çıkıyor; pasif konumda olduğunda ise kayboluyor.

4000 mAh bataryasından enerjisini alan Xiaomi Mi 9T Pro, 27 W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın en çok merak edilen yanı ise tahmin edebileceğiniz gibi fiyatı... Avrupa'da önce Almanya'da satışa sunulan Xiaomi Mi 9T Pro'nun 64 GB'lık sürümü 323 euro, 128 GB'lık modeli ise 354 euro'dan alıcısına ulaşacak. İlginç olan bir diğer nokta ise Fransa ve İtalya'da cihazların 100 euro daha pahalıya satılıyor olması.

Türkiye pazarına girip girmeyeceği henüz bilinmeyen cihazın Türkiye fiyatı da merak konusu oldu. (Hürriyet)