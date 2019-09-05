Cihaz, 6.6 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu anlamda oyunlarda büyük bir avantaj sunan ekran aynı zamanda HDR10 desteğine sahip. Qualcomm Snapdragon 855 Plus'tan güç alan ilk telefon olma özelliğini taşıyan model, 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 391 ppi piksel yoğunluğa sahip ekran, Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor.

12 GB RAM VAR

12 GB RAM'e sahip olan cihaz, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor. Cihazda UFS 3.0 teknolojisi bulunmakta. Bu sayede cihazda yüklü olan uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemci 2.96 GHz hızında Kryo 485, 2.42 GHz hızında üç adet Kryo 485 ve 1.78 GHz hızında dört adet Kryo 485 çekirdeğinden meydana geliyor.

Cihazın ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana ve 13 megapiksel geniş açılı olmak üzere iki adet kamera sensörü yer alıyor. Cihazın en ayrıcalıklı özelliklerinden biri ise arka kısmında yer alan AeroActive Cooler II soğutma sistemi. Bu sistem oldukça sessiz çalışıyor ve sıcaklığı 4 ile 5 derece aşağı çekebiliyor.

Cihazın ön kısmında 24 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 48 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 ana kameraya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Asus ROG Phone 2 ile 4K çözünürlükte 60 fps video çekmek mümkün. Ayrıca telefonun pili 6.000 mAh kapasitesiyle uzun kullanım ömrü sunuyor.

Asus Rog Phone 2'nin yurtdışındaki satış fiyatı ise; 512 GB dahili depolama alanı için 899 Euro olurken, 1 TB dahili depolama alanı için 1199 Euro olarak tanımlanmış. (Teknolojioku)