Akıllı telefon pazarında bir dönem karanlığa gömüldükten sonra HMD Global ortaklığı ile yeniden hayat bulan Nokia markası yükselmenin yollarını arıyor. Firma IFA 2019 fuarında pek çok model duyurdu. Bunlardan birisi Nokia 7.2.

NOKİA 7.2 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Nokia 7.2 modelinde 6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentiği sayesinde telefonun ön paneli çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Arka kısımda üçlü kamera kombinasyonu ve daire şeklinde kamera yuvası mevcut. Hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alıyor.

Pixelworks teknolojisi donanım tabanlı olarak görüntü kalitesini yükseltiyor ve HDR benzeri bir deneyim ortaya çıkıyor. Nokia buna PureDisplay tanımı yapıyor. Ön ve arka cam paneller Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Snapdragon 660 yonga setinin güç verdiği telefonda GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor. Ayrıca yan tarafta atanmış bir Google Assistant tuşu da yer alıyor.

Arka kamera paketinde 48MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Her iki tarafta da 4 piksel birleşerek tek piksel oluyor ve daha detaylı görüntüler elde ediliyor.

3500mAh kapasiteli bataryanın USB Tip-C üzerinden 10W hızlı şarj ile desteklendiği model 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 330$, 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi 385$ olarak satılacak.

NOKİA 6.2 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Fuarda duyurulan diğer bir model ise Nokia 6.2. Abisi Nokia 7.2 ile dış tasarım anlamında hemen tüm çizgileri paylaşıyor. Farklı olarak ise Snapdragon 636 yonga seti, 3GB/4GB RAM, üçlü pakette 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ön sensörü sayabiliriz. Bu telefonun fiyatı da 220$'dan başlayacak. (Donanımhaber)