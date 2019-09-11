WatchOS 6 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Apple Watch 5, bugüne kadar hiçbir modelinde olmayan çok önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Always-On özelliği sayesinde artık Apple Watch'ların ekranında saat hiçbir zaman kaybolmayacak ve bir analog saatte olduğu gibi saniye saniye saati takip edebileceksiniz; kolunuzda saati görenler de siyah bir ekranla karşılaşmayacak, saatin kadranını görebilecek. Always-On özelliği kullanımda olmasına karşın cihazın sunduğu batarya ömrü 18 saati bulacak.

PUSULA ÖZELLİĞİ GELDİ

Apple, yeni saatine pusula eklemeyi de ihmal etmedi. Bu sayede yeni saat ile çok daha doğru konum takibi yapılabilecek. Saat, Apple Watch Series 4 gibi EKG özelliğini de taşıyor. Bu özellik Digital Crown'a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak, kişilerin bileklerinden EKG çekmesini sağlıyor. Bu uygulamada, kişiler Digital Crown'a dokunduklarında 30 saniye sonra bir kalp ritmi sınıflaması alıyor.

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Apple Watch 5'lerde ayrıca uluslararası acil arama özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar yaklaşık 150 ülkede acil servisleri iPhone yakında olmasa bile doğrudan arayabilecekler. Düşme tespiti ve S.O.S mesajı gönderme güvenlik önemlerine sahip olan Apple Watch ailesi, yeni üyesi ile birlikte uluslararası yardım çağrısı gönderme özelliğine de sahip olacak.

Apple Watch 5 model saatlerde seramik ve titanyum kasa seçenekleri de bulunduğunu hatırlatalım.

Apple Watch Series 5'in GPS modeli 399, Hücresel modeli ise 499 dolar fiyat etiketine sahip. (Hürriyet)