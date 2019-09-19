LiteOS işletim sistemi ile çalışan ilk akıllı saat olan Watch GT 2'de ayrıca ilk kez Kirin A1 çipi kullanılıyor. Bu çipi kısa süre önce tanıtılan Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık modelinde de zaten görmüştük. Ancak yine de bir akıllı saatte karşımıza ilk kez çıkıyor.

Huawei, Bluetooth GT'yi ilk kez Watch GT 2'ye ekledi. Ayrıca bu özellik telefonunuzdan 150 metre kadar uzaklaştığınızda bile arama yapmanızı sağlıyor. 2GB dahili depolama ile 500 şarkıya kadar saklamak için yeterli alan da bulunuyor. Watch GT 2'nin dahili bir hoparlörü ile geldiği için müzik dinlemek artık çok daha da kolay.

Dört farklı renk seçeceği sunulan akıllı saatlerde 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. Her iki boyutta da AMOLED ekran bulunuyor. Özellikle Huawei kullanıcılarını mutlu edecek özellikleri barındıran bu akıllı saatte, optik nabız sensörü de bulunuyor. Farklı kayış seçenekleriyle de karşımıza çıkan Huawei herkese hitap eden bir tasarım diline sahip.

Watch GT 2'de tıpkı Apple Watch Series 5 gibi akıllı saatte kalp atış hızı sensörü, Bluetooth 5.1, GPS, mikrofon ve hoparlör gibi özellikler yer alıyor. 445 mAh'lık bataryadan güç alan Huawei Watch GT 2, önceki modellerden daha geniş bir ekran altında yer alıyor.

Batarya ömrünü yükselten akıllı saat tam olarak 14 gün boyunca kullanılabiliyor. Daha büyük olan 46mm Watch GT 2, doldurmaya gerek duymadan iki haftaya kadar dayanabiliyorken, daha küçük 42mm versiyonu ise bir haftaya kadar dayanıyor.

Watch GT 2 yoğun olarak fiziksel aktiviteye odaklandığını söyleyebiliriz böylelikle kullanıcıların hareketlerini daha iyi kayıt altına alabiliyor olacak. Huawei Watch GT 2 ve Huawei Fitness grubu resmileştiğini söyleyebiliriz. Android telefonunuzdaki Health App uygulamasını kullanarak bu akıllı saat üzerinden uykunuzun izlenmesini sağlayabilirsiniz.

Watch GT, daha küçük olan 42mm'lik versiyonun ise daha zarif ve daha minimal tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, bu yılın başlarında yayınlanan Samsung Galaxy Watch Active ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

HUAWEI WATCH GT 2 FİYATI NEDİR?

Huawei Watch GT 2'nin Avrupa fiyatı ise açıklandı. Merak edilen akıllı saatin yeni versiyonunun diğer versiyonuna göre çok daha yüksek bir fiyatla çıktığını söyleyelim. Akıllı saat 42 mm boyuta sahip modeli 229 euro olurken, 46 mm versiyon ise 249 euro fiyat etiketlerine sahip olduğunu görüyoruz. (Shiftdelete)