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Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Rus öğrenci yaptı, son haline çok şaşıracaksınız! deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

İşte bu şekilde!

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

İşte bu şekilde!

Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?

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