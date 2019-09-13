Rus öğrenci son teknolojiye uydu! Pet şişeden yaptığıyla şaşkına çevirdi

Rus öğrenci yaptı, son haline çok şaşıracaksınız! Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?
Rus öğrenci yaptı, son haline çok şaşıracaksınız! Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?
Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
İşte bu şekilde!
Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
İşte bu şekilde!
Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?