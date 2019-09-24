USB 4.0 dönemi başlıyor. USB4 ismiyle duyurulan bu yeni teknoloji standardının arkasındaki isim ise işlemci üreticisi Intel olacak. Şirket, Thunderbolt protokolünü USB Birliği'ne sunarken, USB 4.0 standardının Thunderbolt 3 teknolojisini temel aldığını belirtelim. Şirket, geçtiğimiz haftalarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha hızlı yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı. Normal şartlarda Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti. USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek.

Öncelikle USB 4.0 fiziksel bir değişiklik sunmuyor. Yani USB Type-C kabloları aynı şekilde bu yeni teknolojiyle de kullanabileceğiz. Ancak bu kabloların elbette USB 4.0 sertifikasına sahip olması gerekiyor. USB 4.0 sayesinde kullanıcılar 40 Gbps'ye varan veri aktarım hızına ulaşabilecek. Aynı zamanda USB 4.0, USB 3.2 ve USB 2.0 standartlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise yeni nesil USB standardının ev sahibi cihazın harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilme özelliği. Böylece bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor. Temelinde Intel'in yer aldığı yeni USB standardını ilk olarak Intel'in sunacağı ürünlerde göreceğiz. Hatta şirketin 10nm sürecinde tasarlanan yeni nesil işlemcisi Ice Lake'in USB 4.0 desteğine sahip olacağı konuşuluyor.

2 KAT HIZLANACAK

USB 4.0 ile birlikte veri aktarım hızının 40 Gbps'ye ulaşabileceğini belirtmiştik. Yeni USB standardı, USB 3.2'ye göre iki kat daha fazla hız sunuyor. Şimdi de USB standartlarını bir tabloda karşılaştıralım:

(Hürriyet)