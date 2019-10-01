Video oyunları arasında en sevilen serilerden biri olan Call of Duty: Mobile, 1 Ekim yani bugün itibariyle akıllı telefonlar ve tabletler için piyasaya çıktı. Hem iOS hem de Android kullanıcıları Call of Duty: Mobile'ı bugünden itibaren oynanabiliyor. Ücretsiz olan oyun App Store ve Google Play Store'daki yerini aldı. Oyun Gameloop Android emülatörü ile bilgisayar üzerinden klavye ve mouse desteği ile oynanabiliyor.

Call of Duty: Mobile oyunu 12 değişik ve meraklandıran modlarının yanı sıra farklı haritaları ile kullanıcılarla buluştu. Diğer fenomen oyunlarda olduğu gibi 100 kişilik maçlar düzenleniyor. Oyunda çok oyunculu desteğinin yanı sıra gizemli haritalar da dikkat çekiyor. Özel anahtar ile haritalama desteği veriliyor.

CALL OF DUTY: MOBILE NASIL İNDİRİLİR? NEREDEN İNDİRİLİR?

Call of Duty: Mobile, diğer uygulamalar ve oyunlar gibi Android ve iOS için App Store ve Google Play Store üstünden ücretsiz indirilip, oynanabiliyor.