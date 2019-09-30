iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 13'ün bu özellikleri çok işinize yarayacak!

WI-FI VE BLUETOOTH AYARLARI DENETİM MERKEZİNDE YER ALIYOR
Eski iOS işletim sistemlerinde Wi-Fi noktaları Ayarlar>Wi-Fi menüsünde listeleniyordu. iOS 13'le birlikte artık bu durum değişti. Denetim Merkezi'nde Wi-Fi, Bluetooth, uçak modu, Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop'un olduğu sol üst köşedeki kısımda Wi-Fi üstüne basılı tutunca artık Wi-Fi bağlantıları listeleniyor. Aynı durum Bluetooth için de geçerli. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı listesinin altında Ayarlar kısmı da bulunuyor. Buraya tıklayarak ayarlara kolayca erişebilirsiniz.