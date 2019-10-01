Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının ardından Apple, yazılım güncellemelerinin de geleceğini söylemişti. iOS 13 olarak adlandırılan bu güncelleme ise iPhone 6 üzeri bütün iPhone modellerine gelmişti. Güncellemenin yayılmaya başlamasının ardından ise ortaya çıkan sorunları çözmek için daha küçük çaplı yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor.

iOS 13'ün henüz yeni yayınlanan bir sürüm olmasından dolayı kullanıcılar birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunları çözmeyi hedefleyen Apple, iOS 13.1.2 ve iPadOS 13.1.2 güncellemelerini yayınladı.

İOS 13.1.2 GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Yeni güncelleme, birkaç temel soruna odaklanıyor. Güncelleme notlarına göre çözülen sorunlarsa şöyle:

-iCloud yedekleme problemi

-Kameranın çalışmaması ile ilgili problemler

-Flaş ışığını problemi

-Bluetooth ve HomePod hataları

-Ekran kalibrasyon verilerinin kaybolmasına yol açabilecek bir hata

Son yazılım güncellemelerine ulaşabilmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncellemesi bölümlerine gidebilirsiniz. Her ne kadar yeni yazılım güncellemesiyle birlikte ortaya yeni sorunlar çıkıyor da olsa Apple, bu sorunları kısa sürede çözmeyi başarabiliyor. (Webtekno)