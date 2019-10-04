Kozmik ağın ilk fotoğrafı çekildi!

Bilim insanları, Aquarius takım yıldızından 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksiler arasında gizlenen kozmik bir yapıyı tespit ettiklerini açıkladılar. Kozmik yapının gözlemlenmesi sadece bilimsel alanda önemli bir atılım değil, kozmik ağın varlığının doğrulanması galaksilerin nasıl oluştuğuna dair hipoteze de güvenilirlik kazandırıyor.

Büyük patlama, yeni oluşan evreni sonunda tabakalara ve filament şeklindeki yapılara dağılan hidrojen gazı bulutlarıyla doldurdu. Kozmik ağın bu filamentlerinin buluştuğu noktalar, galaksiler için oluşum alanları haline geldi.

SOMUT KANITLAR ORTAYA ÇIKARILABİLİR

Galaksilerin oluşumu ile ilgili olan hipotez, uzun süredir bilgisayar simülasyonları ile desteklendi. Ancak Science dergisinde yayınlanan makalede, kozmik ağ boyunca oluşan yeni galaksilerin doğrudan gözlenmesi ile hipotez için ihtiyaç duyulan somut kanıtların ortaya çıkarılabileceği açıklandı.

Bilim insanları, bundan önce galaksiden dışa doğru uzayan bir gaz bulutu gözlemlediler. Loş olan filamentleri bulmak için bilim insanları, uzaydaki ışığın geri kalanını filtrelemek zorunda kaldılar.

Tokyo Üniversitesi'nden Hideki Umehata, "Araştırma, çekim kuvveti altında filamentlerin üzerine düşen gazın, yıldızların patladığı galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin oluşumunu tetikleyerek, evrene bugün gördüğümüz yapıyı sağladığını ileri sürüyor" dedi. (Webtekno)