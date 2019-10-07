Honor'un amiral gemisi model hattı olan V serisine çok yakında V30 isimli yeni bir telefon modeli ekleyecek. Daha önce birçok özelliği sızdırılan telefonun bugün ise kamera detayları sızdırıldı. Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa Honor V30 Pro modeliyle birlikte V30 modeli de 60 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Twitter'da rodent950 tarafından atılan tweete göre, Honor V30 Pro 5G desteğine de sahip olacak. Gelin şimdi birlikte iki telefon için ortaya atılan iddialara göz atalım.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Honor V30, Honor V20 gibi ön tarafta tek bir kamerayla gelecek ve bu kamera için delikli bir LCD ekran olacak. Şu an için ekranın boyutları ve ön kameranın özellikleri belirli değil. Telefon, kendinden önceki modele benzer bir şekilde 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olarak gelecek ve 22,5 W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor V30, üçlü kamera sistemi için ekstra bir kamerayla daha gelecek ve bu kamera sisteminin ana sensörü 60 megapiksel olacak. Diğer iki sensörün özellikleri ise henüz bilinmiyor. Honor V30, Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro'ya güç veren 7 nm Kirin 990 işlemci tarafından desteklenecek.

Honor V30 Pro modelinde de ön tarafta delikli bir ekran olacak ve bu deliklere iki adet ön kamera yerleştirilecek. Bu ön kameraların teknik özellikleri ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılara göre V30 Pro, V30 modelinden farklı olarak OLED ekranla karşımıza çıkacak. V30 Pro, Kirin 990 5G işlemcisinden güç alacak.

Telefonun ana kamerası V30 modelinde olduğu gibi 60 megapiksel değere sahip ve üçlü bir kamera sisteminin parçası olacak. Honor V30 Pro, Mate 30 serisi gibi, 40 W SuperCharge destekli 4200 mAh bataryayla gelecek, ancak 27 W hızlı kablosuz şarj desteği olmayacak. Bunun yerine, 15W kablosuz şarj desteği telefona yardım edecek.

Her iki telefonda oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olsalar da, Mate 30 serisinin çektiği çileleri çekecekler. Bu iki amiral gemisi modelinde de Google Hizmetleri kullanılamayacak. Bu durum, telefonları Avrupa pazarında pek tercih edilebilir hale getirmiyor. (Webtekno)