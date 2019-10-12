Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar

Süzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırıların önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Siber saldırılara karşı alınabilecek önlemler kadar siber güvenlikte eğitimin de önemli olduğunu vurgulayan Süzen, siber saldırı anında yapılacak hamlelere ilişkin eğitim verdiklerini dile getirdi.

Günümüz dijital çağında çocuklarda bilgi zehirlenmesi oluştuğunu aktaran Süzen, bu durumun çocuklara dijital oyunlar ve sosyal medya tarafından aşılandığını aktardı.

"İslamofobi" nasıl ortaya çıktı?

Dijital oyunlarda bilinçaltına gönderilen gizli mesajlara ilişkin çalışmalarla halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Süzen, şu değerlendirmede bulundu:

"26 oyunda hem dinimize hem de Peygamber Efendimize hakaretler içeren subliminal mesajlar tespit ettik. Subliminal mesajlarla çocuklarımız dinsizleştirilmeye çalışılıyor. Bu tür oyunları merkezimizce tespit edip, toplumla paylaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız dijital hayatta bilgi zehirlenmesinin farkında değil. Ellerine tablet, telefon ya da televizyon verdiğimiz de her şeyi açabiliyorlar. İslamofobi üzerinden birçok dijital oyunda, çocukların bilinçaltına farkına varmadan gizli mesajlar verilmeye çalışılıyor."

DİJİTAL HAYATA KADEMELİ GEÇİŞ ÖNERİSİ

Bu konuda ailelere çok sorumluluk düştüğünü anlatan Süzen, çocuğun dijital hayata kademeli geçmesi halinde zararı en az şekilde atlatacağına dikkati çekti.

Dijital hayattan uzak durmanın mümkün olmadığına değinen Süzen, "Çocuklara dijital hayatta 25 yaşına kadar kademeli geçiş yapmasını öneriyoruz. Çocuklarımıza dijital hayatın faydalarını öğretmemiz gerekiyor." dedi.

Süzen, tespit etikleri bu oyunları delillerle emniyete sunacaklarını, kamuoyuyla da paylaşacaklarını sözlerine ekledi.