Bu yılın başında tanıtılan Huawei Mate X hem özellikleri hem de fiyatıyla detaylı bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Donanım ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran cihazın, Galaxy Fold'da olduğu gibi bir takım sıkıntılar yaşamasından dolayı piyasaya çıkış tarihini erteledi. Bugün ise cihazın tekrar piyasaya çıkış tarihi konusunda bilgiler gelmeye başladı.

Samsung'un Galaxy Fold'u piyasaya sürmesinin ardından, Mate X tarafında da hızlı bir hareketlilik oluştu. Uzun süredir farklı sızıntılar ve tarihlerle karşımıza çıkan cihazın çıkış tarihi için çok kısa süre kalmış olabilir. Yine bugün içerisinde bir dakikalık kutu açılış videosunun sızdırılmasıyla ortaya çıkan bazı raporlar, Mate X'in 25 Ekim haftası çıkacağına işaret ediyor. CnBeta tarafından yayınlanan raporlarda Mate X'in Çin'de bu ayın sonuna kadar sınırlı miktarda piyasaya sürüleceğini belirtti.

Huawei'den 5G hamlesi

FİYATI NEDİR?

Sınırlı sayıda kullanıcıya dağıtılacak yeni cihazın, bir süre kullanım testlerine tabii tutulması bekleniyor. Bu sürecin ise henüz ne kadar olacağı bilinmiyor. Fakat sızdırılanlara göre her ne olursa olsun Mate X tasarım konusunda bütün risk ihtimallerini ortadan kaldırdı.

Ayrıca 5G desteğiyle de gelmesi beklenen cihazın, fiyat ve özellikleri konusunda da net bilgiler pek söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde çıkan sızıntılar, yeni katlanabilir cihaz hakkında da önemli verilere ulaştırmadı. (Shiftdelete)