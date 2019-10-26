ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2022 yılında su aramak üzere Ay'ın güney kutbuna robot göndereceği bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "NASA, mobil bir robotu su buzullarının bulunduğu bölgeyi daha yakından incelemek üzere Ay'ın güney kutbuna gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında 2024'te ilk kadın ve erkeğin bu kutba gönderileceği ve bu nedenle bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin önemli olacağına işaret edildi.

1 METREYE VARAN KAZILAR YAPACAK

NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.

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Açıklamada, "Ay'ın yüzeyine Aralık 2022'de gönderilmesi planlanan VIPER, Ay'daki küresel su kaynakları haritası konusunda bilgi elde etmek üzere 100 gün boyunca veri toplayacak." ifadesine yer verildi.

Araç seyahat ederken Nörtron Spektrometre Sistemi ile zeminin altındaki ıslak alanların tespit edileceği vurgulanan açıklamada, VIPER'in kazı ekipmanları ile bir metre derinliğe kadar kazı yapacağı ve elde edilen verilerin su olup olmadığı konusunda incelemeye tabi tutulacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Washington'da düzenlenen Uluslararası Astronomi Kongresinde konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Ay'da yüzlerce milyon ton su buzu var." ifadesini kullandı.

Ay'ın güney kutbundaki su buzlarını incelemek üzere 2022'de robot göndereceklerini belirten Bridenstine, "VIPER su buzullarının olduğu yere gidecek. Su buzunu böylece tespit edebileceğiz ve daha sonra da kazacağız. Bu neden önemlidir? Çünkü su buzu önemli bir şeyi temsil ediyor. Yaşam desteğini." diye konuştu.

Brindestine, ayrıca, bulunması halinde Ay'daki su kaynağının Mars'a yapılacak insanlı yolculuklar için Ay'ı önemli bir zıplama noktası haline getireceğini aktardı.