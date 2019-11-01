Spotify üyeliği nasıl iptal edilir? Spotify hesabını silme nasıl yapılır?

İsveç merkezli olan Spotify, basit şekilde müzik ve podcast dinleme uygulaması olarak bilinse de, aslında müzik veri akış sistemidir. Spotify, birçok ünlü sanatçı ve sanatçıların bağlı bulunduğu plak şirketiyle anlaşmalı. İçeriğinde milyonlarca şarkı barındırıyor. Albüm adı, şarkı adı, sanatçı adı, tarz gibi farklı arama kriterleri ile müziklere ulaşılabiliyor. Spotify'da müzik listeleri yer alıyor. Bunların bazıları Spotify, bazıları ise plak şirketleri tarafından oluşturuluyor. Ancak kullanıcılar kendi listelerini de yapabiliyor. Spotify, Windows, macOS, Linux gibi işletim sistemleri dışında, Android, iOS, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerinin kullanan cihazlarla da çalışıyor.

SPOTIFY HESABI NASIL SİLİNİR? SPOTIFY ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Spotify üyeliğini iptal etmek için en başta spotify.com sitesinden hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra sağ üst köşede yer alan, profile ve açılan menüden hesaba tıklayın. Hesap Genel Görünümü menüsü karşınıza gelecektir. Üyelik sekmesine tıkladığınızda, Spotify Premium üyeliğinin değiştirmek veya iptal etmek için bir seçenek çıkıyor. Buradan üyeliğini iptal edebilirsiniz.

Spotify hesabını silmek içinse spotify.com/tr/about-us/contact adresinde 'İletişim Formu' linkine tıklayın. Daha sonra çıkan seçeneklerden 'Hesap' seçeneğini seçin ve devam edin. Çıkan sekmeden 'Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum' seçeneğine tıklayın. Spotify hesabı neden kapattığımızı sorusuna yanıt verdikten sonra işleminiz gerçekleşmiş olacak.