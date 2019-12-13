1- Apple Watch'un en dikkat çeken özelliklerinden biri tabii ki kalp atışını takip ediyor oluşu. Apple Watch Series 5 kalp atış hızınızı dilediğiniz an kontrol edebilmeniz ve kalbinizin performansını takip edebilmeniz için onu gün boyunca izliyor.

2- Bir diğer önemli özellik ise Apple Watch Series 5 ile hayatımıza giren Gürültü uygulaması. Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor.

3- Döngü İzleme uygulaması da 10 önemli Apple Watch özelliğinden biri. Kadın kullanıcılar için oldukça önemli olan döngü takibi, Apple Watch ile çok kolay bir hal alıyor. Bu sayede kadınlar sadece hazırlıklı olmakla kalmıyor, düzensizlikleri ve semptomları takip edilmesine yardımcı olacak ve doktor ile daha aydınlatıcı konuşmalar yapılmasını sağlayacak bilgilere de erişilebiliyor.

4- Düşme algılama özelliği de Apple Watch'un hayat kurtaran özelliklerinden biri. Hem de gerçek anlamda. Apple Watch Series 5 düştüğünüzü tespit edebiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde düşme uyarısı sayesinde doğrudan saat ekranından acil servisleri kolayca arayabiliyor veya uyarıyı kapatabiliyorsunuz. Eğer 60 saniye boyunca tepki vermezseniz acil durum araması otomatik olarak gerçekleşiyor.

5- Apple Watch ile klasikleşen bir diğer özellik de Aktivite halkaları. Aktivite halkaları gelişiminizi izliyor, daha az oturup daha çok hareket etmeniz ve her gün egzersiz yapmanız için size ilham veriyor. İsterseniz siz de hedefler belirleyip arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Gelişmiş antrenman ölçümleri, GPS ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleriyle1 her türden egzersiz biçimine uyum gösteriyor.

6- 60 milyon şarkı çalabilen Apple Watch gün içinde boş vakitlerinizi değerlendirmenize yardımcı oluyor. Apple Watch, Apple Podcasts'te yer alan tüm favori bölümlerinizi, Apple Music'ten bir albüm veya çalma listesini doğrudan bileğinize indirmenizi kolay hale getiriyor.

7- Yerleşik bir pusula ile gelen Apple Watch Series 5, bu sayede yönü doğrudan saat kadranından bulmayı sağlıyor. Güncellenmiş Harita uygulaması şimdi yüzünüzün dönük olduğu yönü de gösteriyor.

8- App Store da artık Apple Watch'ta. Bu da önemli bir Apple Watch özelliği. Doğrudan uygulamaları indirmek da artık mümkün.

9- Bağlantıda kalmak da Apple Watch ile kolaylaşıyor. Yani, yürüyüş yaptığınız patikada bir aramayı yanıtlayabiliyor veya mesaj gönderebiliyorsunuz. Beğendiğiniz o yeni uygulamayı doğrudan bileğinize indirebiliyorsunuz.

10- Siri de artık önemli bir yardımcı. Kullanıcısı için internette bir konuyu arayan Siri, Shazam ile bir şarkının adını da bulabiliyor. (Sihirlielma)