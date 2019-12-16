ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Türkiye'de haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından şirkete kesilen ceza üzerine, bu durumun düzeltilmemesi durumunda kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Rekabet Kurumu, rekabete aykırı davranışları nedeniyle Google'a 93 milyon lira idari para cezası kesmişti. Google ise milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı.

REKABET KURUMU'NUN O KARARI

Google'a ceza verilmesinin gerekçesi ise şöyle açıklanmıştı: "Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir."

YOUTUBE VE GMAIL ETKİLENEBİLİR

Google, 7 Kasım'daki kararın ardından Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalara ve telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi. Mektupta yer alan karara göre, 12 Aralık itibariyle Türkiye'de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlarda programların lisansı iptal edildi. Yazıda, bundan böyle başta Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye'de satılan android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

PİYASANIN YÜZDE 90'I ANDROID

Tüm Android tabanlı cihazlarda ise bu uygulamaların tamamına yakını kullanılıyor. Türkiye'de her yıl 10 milyondan fazla cep telefonu satışı yapılmakta ve bu telefonların yüzde 89'u aşan dilimini Android cihazlar oluştuyor. Bu sorunun üstesinden gelinmezse bundan sonra satılan cihazlarda Google uygulamaları yer almayacak.

MEVCUT TELEFONLAR ETKİLENMEZ

Eğer halihazırda bir Android cihazınız var ise sizi etkileyen bir durum söz konusu değil. Yapılan uygulama, 12 Aralık tarihinden sonra yeni çıkacak cihazları kapsıyor. Benzer bir kararı ABD-Çin ticaret savaşları esnasında yaşanan Huawei yaptırımı ile görmüştük.

GOOGLE'IN SON TÜRKİYE AÇIKLAMASI

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz." (NTV)