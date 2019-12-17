Meizu Zero'yu hatırladınız mı? Bu senenin başında kendini göstermiş, tuşu ve bağlantı noktası olmayan bir telefondu. Kutudan çıkan 18 W'lık kablosuz şarj ile şarj oluyordu. Zero konsept bir telefondu, Meizu projesini Indiegogo'ya taşıdı. Fakat 100,000 dolar toplayamayınca, Zero telefon projesi sonlandırıldı.

Meizu Zero şu anda yok, ancak diğer teknoloji firmaları bu konuda atılımlar yapıyor. TechRadar'ın haberine göre Oppo birkaç gün önce Meizu Zero'ya benzer bir prototip telefon ortaya çıkardı. Bu cihazda tuş, bağlantı noktası, hoparlör yok.

BAŞKA NE ÖZELLİKLERİ VAR?

Telefon tam ekrana ve ince çerçevelere sahip. Ancak kamera Reno serisindeki gibi kasaya gizlenmemiş. Ekranın içinde gömülmüş. Kameranın olduğu kısımdaki pikseller içeriye yeterince ışık girmesine izin vermek için ekranın geri kalanındaki piksellerden daha büyük. Bu şekilde cihazda yüksek ekran/gövde oranı yakalanmış durumda.

Oppo'ya ait prototip telefonun aslında sağ tarafında güç düğmesi var, ancak sesi azaltma ve artırma ise ekrandan yapılıyor. Bu telefon tabii ki Meizu Zero gibi kablosuz şarj oluyor. Yanında 30 W'lık kablosuz şarj cihazı var. Cihaz aynı zamanda eSIM kullanıyor.

Peki bu dikkat çekici prototip ne zaman seri üretime geçecek? Ne zaman satışa çıkacak? Ne yazık ki üzücü bir haber vermek zorundayız. Oppo bu prototipi çıkarmayı düşünmüyor. Ancak cihazda yer alan teknolojilerin bir kısmı, Oppo'nun yeni telefonlarında yer alabilir. Özetle bu prototip Oppo'nun neler yaptığını ortaya koyan bir örnek.

Akıllı telefonu güneşte bırakırsanız ne olur?