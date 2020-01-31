Farming Simulator 19 Epic Games'te 1 haftalığına bedava!
Epic Games Store her hafta bir oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunuyor. Böylece oyuncular merak ettiği, oynamak istediği oyunları deneyebiliyor. Epic Games Store'da bu haftanın oyunu ise Farming Simulator 19 oldu. Peki ücretsiz Farming Simulator 19 oynamak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...
Adından da belli olduğu üzere tarım simülasyonu olan Farming Simulator 19'u oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Epic Games hesabı açtıktan sonra isterseniz Epic Games Store veya tarayıcı üstünden oyunu talep edebilirsiniz. Oyun 6 Şubat'a kadar ücretsiz olduğu için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok.
Farming Simulator 19, 20 Kasım 2018'de piyasaya sürüldü. Yenilenen grafik motoruyla çıkan oyunda at çiftliği kurma imkanı da bulunuyor. Oyunda John Deeree dahil olmak üzere 300'den fazla makine ve araç var. Online desteği olan oyun için farklı modlar da bulunuyor.
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