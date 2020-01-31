Adından da belli olduğu üzere tarım simülasyonu olan Farming Simulator 19'u oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Epic Games hesabı açtıktan sonra isterseniz Epic Games Store veya tarayıcı üstünden oyunu talep edebilirsiniz. Oyun 6 Şubat'a kadar ücretsiz olduğu için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok.

Farming Simulator 19, 20 Kasım 2018'de piyasaya sürüldü. Yenilenen grafik motoruyla çıkan oyunda at çiftliği kurma imkanı da bulunuyor. Oyunda John Deeree dahil olmak üzere 300'den fazla makine ve araç var. Online desteği olan oyun için farklı modlar da bulunuyor.