sabah

Uzaydaki dev patlamak üzere! dünyası şaşkınlıkla bekliyor

insanları, Dünya'dan bakıldığında gözle görülen en parlak yıldızlardan biri olan 'ün bir supernova olarak, beklenenden daha erken patlayacağından şüpheleniyor.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

'ün 'patlaması' gök bilimcilerin zaten bildiği bir şey ama son yaşanan gelişmeler sürecin hızlanmış olabileceğine işaret ediyor.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

GÖK BİLİMCİLER NEDEN BETELGEUSE'ÜN PATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR?

hali hazırda 'patlamaya mahkûm' yıldızlar kategorisinde. Mesele, patlayıp patlamaması değil, ne zaman patlayacağı.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

Yıldız, yalnızca 8 ila 10 milyon yaşında. Güneş ise 4.5 milyar yaşında. Ama nükleer yakıtını olağanüstü bir hızla tüketiyor.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

, ömrünün sonuna gelmek üzere olan ve boyutları da giderek genişleyen kırmızı dev bir yıldız.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

ayrıca hala titreşimde olan yani hala genişleyip daralan dev bir yıldız. Bu 'komşumuzun' çapı, Güneş'in çapından 550 ila 990 kat daha fazla olabilir.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Doç. Dr. "Supernova adayı olarak bunları biliyoruz. Mevcut modeller, astronomik zaman ölçeği içinde her an 'patlamanın' yaşanabileceğini gösteriyor ama bu da gelecek 100 bin yıl içerisinde demek oluyor" dedi.

Uzaydaki dev patlamak üzere! Bilim dünyası şaşkınlıkla bekliyor

YAKIN ZAMANDA SÜPERNOVA YAŞANMAYACAK MI?

ABD'deki Villanova Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, son birkaç ayda 'ün solduğunu gözlemledi. Aralık'ta, Betelgeuse'ün son 50 yılın en soluk seviyesinde olduğu görüldü, bu da dev kızıl yıldızın 'her an patlayabileceğine' işaret ediyor.

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