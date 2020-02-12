Son bilgiler Xiaomi'nin Weibo hesabından ve şirketin CEO'su Lei Jun'dan geliyor. Her iki kaynak Mi 10'un 50 W şarj desteğine ve ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağını doğruladı.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun ekranı AMOLED olacak. Bu ekranın parlaklık değerinin 1120 nit olması bekleniyor. Bununla birlikte sızıntı bir fotoğrafa göre Mi 10'da 4400 mAh pil yer alıyor. Ayrıca 30 W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Telefon 10 W'a kadar diğer cihazları da kablosuz şarj edebilecek.