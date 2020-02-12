Xiaomi, 13 Şubat'ta yani yarın Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonlar hakkında daha önce birçok dedikodu çıktı ve sızıntılar meydana geldi. Bununla birlikte Xiaomi'nin kendisi ve şirketin yetkilileri de Mi 10 hakkında bazı özellikleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Şimdi ise yeni bir takım detaylar ortaya çıktı.
Son bilgiler Xiaomi'nin Weibo hesabından ve şirketin CEO'su Lei Jun'dan geliyor. Her iki kaynak Mi 10'un 50 W şarj desteğine ve ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağını doğruladı.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun ekranı AMOLED olacak. Bu ekranın parlaklık değerinin 1120 nit olması bekleniyor. Bununla birlikte sızıntı bir fotoğrafa göre Mi 10'da 4400 mAh pil yer alıyor. Ayrıca 30 W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Telefon 10 W'a kadar diğer cihazları da kablosuz şarj edebilecek.
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