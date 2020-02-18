Epic Games'in ücretsiz oyunu Assassins Creed Syndicate oldu
Epic Games, dijital mağazası üzerinden her hafta ücretsiz oyunlar vererek kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyununun Faeria olacağı belirtilmişti. Ancak Amerika menşeli yayıncı bizlere güzel bir sürpriz yaparak listeye bir oyun daha ekledi.
Şu anda Epic Games Store mağazasına baktığımızda, bu hafta verilecek ücretsiz oyunların Faeria ve Sanayi Devrimi'nin kalbi Londra şehrinde geçen Assassin's Creed Syndicate olacağı görünüyor.
Öte yandan eğer henüz kütüphanenize eklemediyseniz Aztez ve Kingdom Come: Deliverance oyunlarını 20 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, daimi olarak sizin olacak.
Son olarak, Kingdom Come: Deliverance şu anda Steam mağazasında %50 indirimle 25 TL, tüm indirilebilir içeriklerin bulunduğu Kingdom Come: Deliverance Royal Edition da %25 indirimle 45.75 TL gibi bir fiyata satılıyor. (Tamindir)