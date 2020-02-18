Şu anda Epic Games Store mağazasına baktığımızda, bu hafta verilecek ücretsiz oyunların Faeria ve Sanayi Devrimi'nin kalbi Londra şehrinde geçen Assassin's Creed Syndicate olacağı görünüyor.

Öte yandan eğer henüz kütüphanenize eklemediyseniz Aztez ve Kingdom Come: Deliverance oyunlarını 20 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, daimi olarak sizin olacak.

Son olarak, Kingdom Come: Deliverance şu anda Steam mağazasında %50 indirimle 25 TL, tüm indirilebilir içeriklerin bulunduğu Kingdom Come: Deliverance Royal Edition da %25 indirimle 45.75 TL gibi bir fiyata satılıyor. (Tamindir)