ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Perseverance isimli Mars keşif aracının (Mars gezgini), 30 Temmuz'da fırlatılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yaklaşık 1000 kilo ağırlığındaki gezginin, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V roketi ile fırlatılacağı belirtildi.

Küçük bir araba büyüklüğünde tasarlanan uzay aracının, Şubat 2021'de kızıl gezegende karaya oturması öngörülüyor.

Keşif aracının daha önce 17 Temmuz'da fırlatılması öngörülmüştü.

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MARS'IN İKLİMİNİ VE JEOLOJİSİNİ İNCELEYECEK

Perseverance, mikrobiyal yaşam belirtilerini (antik yaşam belirtileri) araştırmanın yanı sıra Mars gezegeninin iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.

Ayrıca Dünya'ya dönüşte kızıl gezegenden kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

Bu arada, 6 tekerlekli robotik keşif aracı Perseverance'a bu ismi, bu kapsamda düzenlenen yarışmayı kazanan 7. sınıf öğrencisi Alex Mather önermişti. (Euronews)