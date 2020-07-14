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Mars gezgini Perseverance'ı ne zaman fırlatacak?

veya diğer adıyla ve , uzun zaman boyunca yeni keşif aracı Perseverance'ın üstünde çalıştı. 'da Perseverance'ın Mars'a gönderilmesi planlanıyordu. Bazı sorunlardan dolayı araç bir türlü fırlatılamadı. Peki Perseverance Mars görevi için ne zaman uzaya gönderilecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

NASA TARİH VERDİ
14 Temmuz 2020, Salı Güncelleme : 17:39:07

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Perseverance isimli Mars keşif aracının (Mars gezgini), 30 Temmuz'da fırlatılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yaklaşık 1000 kilo ağırlığındaki gezginin, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V roketi ile fırlatılacağı belirtildi.

Küçük bir araba büyüklüğünde tasarlanan uzay aracının, Şubat 2021'de kızıl gezegende karaya oturması öngörülüyor.

Keşif aracının daha önce 17 Temmuz'da fırlatılması öngörülmüştü.

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MARS'IN İKLİMİNİ VE JEOLOJİSİNİ İNCELEYECEK

Perseverance, mikrobiyal yaşam belirtilerini (antik yaşam belirtileri) araştırmanın yanı sıra Mars gezegeninin iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.

Ayrıca Dünya'ya dönüşte kızıl gezegenden kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

Bu arada, 6 tekerlekli robotik keşif aracı Perseverance'a bu ismi, bu kapsamda düzenlenen yarışmayı kazanan 7. sınıf öğrencisi Alex Mather önermişti. (Euronews)

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