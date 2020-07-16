ISS'de yani bildiğimiz adıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi için yeni uzay yürüyüşü başladı. Böylece istasyonun eski tip teknolojiye sahip bataryaları, yeni teknolojiyle geliştirişmiş olan bataryalarla değiştiriliyor. Chris Cassidy ve Bob Behnken'nin batarya değişimini tamamlaması için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor.

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

2017'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki nikel-hidrojen bataryaların, lityum-iyon bataryalarla değişmesi için uzay yürüyüşleri yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre lityum-iyon bataryalar istasyonun duyduğu gücü uzun zaman boyunca sağlayacak, ancak herhangi bir aksilik olması dahilinde ise yedek planlar devreye girecek.