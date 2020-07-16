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Teknokulis Haberler NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı! Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

astronotları uzay yürüyüşüne başladı! 'nda batarya değişimi

'nda () görevli olan 'nın astronotları ve , istasyonun bataryasını değiştirmek için uzay yürüyüşüne başladı. İstasyonun 5 nikel-hidrojen bataryası yerine, 3 lityum-iyon batarya yerleştiriliyor.

NASA ASTRONOTLARI UZAY YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADI
16 Temmuz 2020, Perşembe Güncelleme : 16:10:49

ISS'de yani bildiğimiz adıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi için yeni uzay yürüyüşü başladı. Böylece istasyonun eski tip teknolojiye sahip bataryaları, yeni teknolojiyle geliştirişmiş olan bataryalarla değiştiriliyor. Chris Cassidy ve Bob Behnken'nin batarya değişimini tamamlaması için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor.

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2017'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki nikel-hidrojen bataryaların, lityum-iyon bataryalarla değişmesi için uzay yürüyüşleri yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre lityum-iyon bataryalar istasyonun duyduğu gücü uzun zaman boyunca sağlayacak, ancak herhangi bir aksilik olması dahilinde ise yedek planlar devreye girecek.

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