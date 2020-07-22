MIUI 12 ile birlikte telefonlarda pek çok yeni özellik aktif hale gelecek; Süper Duvar Kağıtları boy gösterecek; ancak Süper Duvar Kağıtları'nı sadece şirketin amiral telefonları olan Xiaomi Mi 10 ve Poco F2 Pro'da görebileceğiz. Yani MIUI 12 güncellemesini alan her telefonda bu özellik bulunmayacak.

YENİLİKLER NEDİR?

Güncelleme ile birlikte arayüzde kapsamlı değişiklikler yapılırken, yenilenmiş animasyonlar ile birlikte gelişmiş gizlilik ayarları da sürümün dikkat çeken yeniliklerinden sadece bazıları. Ayrıca Karanlık Mod 2.0 sürümü ile birlikte Always On yani Sürekli Açık Ekran için widget'lar da yeni sürümle telefonlara dahil oluyor.

İşte MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefon modelleri:

-Xiaomi Mi 10

-Xiaomi Mi Note 10

-Xiaomi Mi note 10 Pro

-Xiaomi Mi 8 Lite

-Poco F2 Pro

-Pocophone F1

-Redmi Note 9

-Redmi Note 9 Pro

-Redmi Note 8 Pro

-Redmi Note 8

-Redmi Note 7

-Redmi Note 6 Pro

-Redmi Note 5

-Redmi 8A

-Redmi 8A Pro

-Redmi 7

-Redmi 7A

-Redmi 6A

-Redmi 6

-Redmi 6 Pro

-Redmi S2

(Hürriyet)