HaberlerGaleriWhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!
WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!
WhatsApp artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Eskiden insanlar birbirine telefonlaşırız derken, artık WhatsApp'tan yazışırız, WhatsApp'tan konum gönder ben oraya gelirim gibi cümleleler kuruyor. Yani bu uygulama rutin bir hale geldi. Bununla birlikte WhatsApp'ı birçok insan standart şekilde kullanıyor. Popüler uygulamada çoğu kişinin bilmediği birçok özellik var. Mesela mesaj yazarken "yazıyor" diye çıkan uyarıyı yok edebilirsiniz. Nasıl mı? Oldukça basit. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.07.2020
13:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
14:01
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