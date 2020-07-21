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'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Eskiden insanlar birbirine telefonlaşırız derken, artık WhatsApp'tan yazışırız, WhatsApp'tan konum gönder ben oraya gelirim gibi cümleleler kuruyor. Yani bu uygulama rutin bir hale geldi. Bununla birlikte WhatsApp'ı birçok insan standart şekilde kullanıyor. Popüler uygulamada çoğu kişinin bilmediği birçok özellik var. Mesela mesaj yazarken "yazıyor" diye çıkan uyarıyı yok edebilirsiniz. Nasıl mı? Oldukça basit. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 14:01
WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

, pek çok özelliğe sahip ve bazılarını pek az kişi biliyor. Karşı tarafa mesaj yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını silmeye ne dersiniz?

WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

Öncelikle WhatsApp'ta Hesap > Gizlilik bölümüne girin ve ardından Son Görülme ayarı açıksa kapatın.

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WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

Aynı şekilde Hesap > Gizlilik bölümündeyken Okundu Bilgisi kısmı eğer açık görünüyorsa hemen kapatın.

WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

Şimdi de gelelim bir sonraki aşamaya. Tüm bu ayarları kapatmanıza rağmen birine yazı yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını gizlemek istiyorsanız işte yolu...

WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

'a girmeden önce telefonunuzu Uçak Modu'na alın. Sonra da arkadaşınıza dilediğiniz uzunlukta mesaj atıp yollayın.

WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

Sonra da Uçak Modu'ndan çıkın ve mesajın otomatik olarak karşı tarafa gittiğini görün. İşte hepsi bu!

WhatsApp'ta mesaj yazdığınızı hiç kimse görmeyecek! WhatsApp'ın bu özelliğini çok az kişi biliyor!

Bu sayede 'ta kime yazarsanız yazın, hiçkimse mesaj yazarken sizi göremeyecek ve mesajı yolladığınızda sadece ekranlarında görebilecekler.

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