Huawei'den masaüstü bilgisayar geliyor! Özellikleri ortaya çıktı

Özellikle MateBook serisiyle birlikte premium segmentte Apple'a meydan okumayı başaran ve iyi düzeyde satış rakamlarına ulaşan Huawei, bir Weibo kullanıcısının paylaşımına göre yalnızca bununla yetinmeyecek. Kullanıcının paylaşımına göre Huawei'nin masaüstü bilgisayarları çok yakında bizimle buluşacak.

Weibo kullanıcısının yaptığı paylaşım yalnızca bununla da sınırlı değil. paylaşıma göre Huawei'nin masaüstü bilgisayarları 24 çekirdekli Kunpeng platformuyla gelecek. Çinli teknoloji devinin bilgisayarları, özellikle devlet ve işletmeler için çıkış yapacak. Bilgisayarlara Windows işletim sistemi yüklenemeyecek ve Çinli UOS işletim sistemine sahip olacak.

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Bilgisayarın 24 çekirdekli işlemcisine eşlik edecek diğer donanım parçaları arasındaysa 8 GB'lık RAM, 512 GB'lık Samsung SSD'si ve AMD'nin Radeon 520 grafik kartı bulunacak. Bilgisayar, diğer ekran kartlarını desteklemeyecek. Bununla birlikte bilgisayarın işlemcisi de değiştirilemeyecek veya sökülemeyecek.

Paylaşılan bilgilere göre Huawei'nin masaüstü bilgisayarında kullanacağı 24 çekirdekli işlemci, Intel'in i9-9900K işlemcisine göre çoklu çekirdek performanslarında daha iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Ancak işlemcinin tek çekirdekli performansının Intel işlemciye karşı nasıl bir performans gösterdiği henüz bilinmiyor.

Daha önce Twitter'da yapılan paylaşımlara göre Huawei'nin masaüstü bilgisayarı hiç de göze çarpan bir tasarıma sahip olmayacak. Genellikle iş amacıyla kullanılacak olan bu bilgisayar, sıradan bir tasarımla gelecek. Bilgisayar, üç USB-A, bir USB-C ve bir kulaklık girişine sahip olacak. Bilgisayarın arka kısmındaysa 4 USB-A girişi, ağ bağlantı kablosu ve VGA girişi bulunacak.

İddialara göre Huawei, masaüstü bilgisayarını 7.500 yuanlık fiyat etiketiyle 'gizemli bir platformda' satışa çıkaracak. Şirketin bilgisayara yerleştireceği anakart 64 GB'a kadar DDR4 RAM'e destek sunuyor. Huawei'nin gelecekte masaüstü bilgisayarlarıyla dünyaya açılıp açılmayacağını bekleyerek göreceğiz. (Webtekno)