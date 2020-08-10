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'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

'a son haftalarda yeni özellikler eklendi, bununla birlikte daha birçok yenilik üstünde de çalışmalar devam ediyor. Daha önce WhatsApp güncellemeler ve özelliklerin uygulamaya entegre edilmesi konusunda eleştirilmişti. Ancak pandemi dönemiyle birlikte bu durum değişti. Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp, artık elinizi daha hızlı tutuyor. Kısa süre önce kendiliğinden silinen mesajlar özelliği hakkında detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kullanıcıların yıllardır istedikleri, WhatsApp'ın birden fazla cihazda kullanıması özelliği hakkında yeni bilgiler var. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 11:35
WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

Bir hesabının aynı anda farklı cihazlarda kullanılması çok istenen özelliklerden biri. Yıllardır kullanıcılar bu isteğini dile getiriyor. Fakat böylesi bir özelliğin geliştirilmesi ve uygulamaya eklenmesi de oldukça karmaşık. Bunun nedeni ise WhatsApp'ın ayrı platformlar üstünde çalışmasından ve farklı platformlar arası senkronizasyon yapılmasından kaynaklanıyor. WhatsApp bu özelliği parçalar halinde geliştiriyor.

WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

Raporlananlara göre tek hesabının aynı anda 4 cihazda çalışabilmesi test ediliyor. WhatsApp, ikinci cihazda kullanılmak istendiğinde sohbet geçmişinin de kopyalanmaya ihtiyacı olacak. Bu durumda WhatsApp, Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyacak. Çünkü verilerin büyük kısmı kullanacak. Wi-Fi ağına bağlanıldığında başka bir cihazda oturum açılacak.

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WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

sohbet geçmişini güvenli şekilde ikinci cihaza kopyaladığında, kullanıma hazır olacak.

WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

iOS/Android veri tabanlarının birbiriyle uyumlu formata getirmek için daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor. Halen bazı detaylar bilinmiyor. Geliştirme aşamasında olan bu özelliğin ne zaman son kullanıcılarla buluşacağı da belli değil.

WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN İŞE YARAR ÖZELLİKLERİ

İşte WhatsApp'ın oldukça işinize yarayacak az bilinen özellikleri...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'a kullanıcıların en çok istediği özellik geliyor! WhatsApp'ın bomba özelliği geliştirilme aşamasında

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

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