Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Mi 10 modelleriyle benzer bir tasarım diline sahip olan Mi 10 Ultra, uçtan uca bir ekrana ve ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir kamera deliğine sahip. Cihaz, ekran/gövde oranı bakımından üst düzey bir cihaza göre beklentileri karşılıyor. Ayrıca cihazın 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz'lik bir Full HD+ OLED ekrana sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Mi 10 Ultra'nın arkasını çevirdiğimizde ise sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış dörtlü bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunun en üstünde metalik çerçeveye sahip periskop kamera, altında ise geniş açı, telefoto ve makro kameralar yer alıyor.

Mi 10 Ultra, üst düzey bir cihaz ve donanım olarak tüketicilerin bu segmentteki bir cihazdan beklentilerini karşılıyor. Qualcomm'un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865+'tan güç alan Mi 10 Ultra; Adreno 650 GPU'ya, LPDDR5 16 GB RAM'e ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip.

120W HIZLI ŞARJ KAPASİTESİ VAR

Xiaomi, Mi 10 Ultra ile asıl bombayı batarya tarafında patlattı desek yeridir. Yeni Mi 10 Ultra, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj kapasitesine sahip ve bu hızlı şarj ile 4500 mAh'lik bataryanın 20 dakikadan kısa bir sürede tam şarj olacağı söyleniyor.

Mi 10 Ultra, kamera konusunda son derece iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 48 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olan cihaz, 12 MP'lik bir telefoto (2x optik zoom), 48 MP'lik ikinci bir telefoto (5x optik zoom) ve 20 MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Ayrıca cihazın önündeki kamera deliğinde de 20 MP'lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi 10 Ultra'nın periskop kamerası, 120 kata kadar yakınlaştırma imkanı sağlıyor. Daha önce bu denli yüksek yakınlaştırma oranlarında görüntülerin fazlasıyla bozulduğuna şahit olmuştuk bu nedenle Mi 10 Ultra'nın nasıl bir kalite sunacağını görmek ilginç olacak.

Mi 10 Ultra'nın tanıtılmasıyla DxOMark'ın cihazın kamera performansını açıklaması bir oldu. DxOMark'ta yer alan inceleme yazısına göre Xiaomi Mi 10 Ultra, 130 genel puan ile dünyanın iyi kamerasına sahip akıllı telefonu oldu. Cihaz, fotoğraf performansıyla 142 puan alırken; video performansıyla da 106 puan aldı.

XIAOMI MI 10 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 865+

RAM: 8/12/16 GB

Depolama: 128/256/512 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz OLED

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 48 MP + 20 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

XIAOMI MI 10 ULTRA'NIN FİYATI NEDİR?

8 GB RAM + 128 GB depolama - 5299 Yuan

8 GB RAM + 256 GB depolama - 5599 Yuan

12 GB RAM + 256 GB depolama - 5999 Yuan

16 GB RAM + 512 GB depolama - 6999 Yuan

(Webtekno)