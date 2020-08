Microsoft'ta CFO olarak görev yapan Amy Hood'un yaptığı açıklamalara göre, Xbox Series X kasım ayında satışa sunulacak. Bu kapsamda birkaç gündür ortada dolaşan 5 Kasım tarihinde konsolun kullanıcılarla buluşmaya başlaması oldukça yüksek bir ihtimale dönüştü. Tek sorun Microsoft'un konsolun kasım ayının kaçında çıkacağını açıklamayarak, oyuncuların heyecanını korumak istemesi.

Yıl sonuna kadar 50'den fazla oyunun Xbox Series X için piyasaya çıkması planlanıyor. Xbox Series X satın alan kullanıcılar The Medium, Tetris Effect: Connected gibi yeni oyunları da bu yıl içinde görebilir.

Ayrıca şu ana kadar piyasaya çıkmış olan 40 oyunun yıl sonuna kadar Xbox Series X'e geleceğini de söyleyelim. Bu oyunlardan bazıları; Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori ve Will of the Wisps gibi önemli yapımlar. (Shiftdelete)