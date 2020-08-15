6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A31, 1600x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alan telefonda 4 GB RAM yer alırken, 64 GB dahili hafıza bulunduruyor.

Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 256 GB'a kadar artırabiliyorsunuz.

Gelelim Oppo A31'in kamera tarafına... 12 MP ana kameraya sahip olan telefonda ana kameraya 2 MP makro kamera, 2 MP mono kamera eşlik ederken, ön kamera da 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

4100 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Oppo A31, Android tabanlı ColorOS 6.1.2 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 180 gram ağırlığı olan Oppo A31, Türkiye'de 3099 TL fiyat etketiyle satılacak.

OPPO A52'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Oppo A5'de ise 6.5 inç'lik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Telefonda Snapdragon 665 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor. microSD kart desteği var.

Kamera kısmına bakacak olursak cihazın araksında 12 MP'lik ana sensörle birlikte, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve MP mono sensörler var. Yani dörtlü ana kamera kurulumuna sahip. Ön de ise 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

5000 mAh değerinde pili olan Oppo A52'de ColorOS 7.1 arayüzü bulunuyor. 3399 TL fiyatla satışa çıkacak. (Hürriyet)