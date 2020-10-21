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Teknokulis Haberler Microsoft ve SpaceX uzaycılık müşterilerine bulut hizmeti verecek

ve uzaycılık müşterilerine bulut hizmeti verecek

merkezli çok uluslu teknoloji şirketidi ve ABD merkezli taşımacılığı şirketi , uzaycılık şirketlerine ortak "bulut-bilgi işlem merkezi" hizmetleri vermek üzere güçlerini birleştirecekler.

MİCROSOFT VE SPACEX'TEN İLGİNÇ İŞ BİRLİĞİ
21 Ekim 2020, Çarşamba Güncelleme : 16:55:58

DHA

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft Salı günü itibarıyla, SpaceX ve başka şirketlerle birlikte, uzaycılık işindeki özel ticari ve kamusal şirketlere hizmet vermek amaçlı bir girişim başlattı.

Microsoft, SpaceX'in sağlayacağı alçak yörüngede çalışacak bir uzay aracıyla bulut hizmetleri vermeyi planlıyor.

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Microsoft Eylül ayında yaptığı bir açıklamada da, bulut hizmetleri sunucusu Azure'u uyduya bağlamayı hedeflediğini ve bu amaçla bir dizi uydu şirketiyle anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Bu arada rakibi Amazon, havacılık ve uydu endüstrisi için veri altyapısı ve bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla Haziran ayında yeni bir iş birimi oluşturdu.

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