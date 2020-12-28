Proximity Games tarafından geliştirilen Erzurum, hayatta kalma türünde olan bir oyun. Yapım, Taylan isimli karakterin Erzurum'daki yolculuğunu ele alıyor. Ancak Taylan, gök taşı düşmüş ve bu olaydan ağır etkilenmiş bir bölgeye giriş yapıyor ve asıl hikaye başlıyor. Oyuncular dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edecek.

Oyuncular etraftan odun, kömür bularak ısınmaya çalışacak. Uyumak için yatak arayacak. Yemek, silah, tıbbi ürünler, yararlı araç gereçler vs... kısacası oyuncular hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onları bulmak zorunda.

Proximity Games'in yeni oyunu Erzurum'da vahşi doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi | Video

Erzurum, 9 kilometrekarelik bir oyun alanına sahip. Keşfedilecek 30'dan fazla bölge bulunuyor. Oyunda hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılı olacak. Güneşli yada bulutlu gün, dondurucu gece, sabah ayazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşacak. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele gerçekleşecek.

Oyunda, Taylan isimli karakterin olduğu hikaye modu dışında, sonsuza kadar uzayan serbest mod ve çeşitli zorluklara sahip olan meydan okumalar bulunuyor.

ERZURUM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'deki yerini alan Erzurum'un çıkış tarihi 20 Ocak 2021 olarak görünüyor.

ERZURUM'UN PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: 64 bits Windows

İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz veya AMD FX 6300@3.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: 64 bits Windows

İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz veya Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan