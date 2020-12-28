Proximity Games'in yeni oyunu Erzurum'da vahşi doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi | Video

Proximity Games tarafından geliştirilmekte olan Erzurum isimli oyunda, Taylan isimli karakterin Erzurum'daki yolculuğu konu ediliyor. Hayatta kalma türündeki yapımda oyuncular, dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edecek.