Video Teknoloji Proximity Games'in yeni oyunu Erzurum'da vahşi doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi | Video

Proximity Games'in yeni oyunu Erzurum'da vahşi doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi | Video

Proximity Games'in yeni oyunu Erzurum'da vahşi doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi | Video
28.12.2020 | 15:23

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Proximity Games tarafından geliştirilmekte olan Erzurum isimli oyunda, Taylan isimli karakterin Erzurum'daki yolculuğu konu ediliyor. Hayatta kalma türündeki yapımda oyuncular, dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edecek.

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