Epic Games gelecek hafta Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı ücretsiz vereceğini açıkladı. EA DICE tarafından geliştirilen yapım, 2017 yılında PC, Xbox One ve PS4 için piyasaya sürülmüş ve kısa süre içinde popüler bir oyun olmuştu.

Tek kişilik (Singleplayer) ve çoklu oyunculu (Multiplayer) modlarına sahip olan Star Wars Battlefront II, 14 Ocak Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'da ücretsiz hale gelecek. Oyuncuların, Star Wars Battlefront II'yi kütüphanelerine eklemek ve indirmek için 1 haftalık süresi olacak. Bu süre içinde oyunu hesabınıza eklerseniz, sonsuza kadar sizin olacak. Yapımın 270 TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

OYUNDA NELER VAR?

Star Wars Battlefront II, iki ana kategoriye ayrılmış bir oyun. Bu kategoriler kara ve uzay savaşlarına odaklanıyor. Oyunda kullanılabilecek birçok eşya yer alıyor.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, şimdiye kadar oyun için piyasaya sürülen tüm kozmetik seçeneklerini (Özelleştirme) içeriyor. Ek olarak oyuncular 17 Aralık'ta başlayan Star Wars: The Skywalker'ın esinlendiği Güçlendirmeler ile yeni ve egzotik bir alanda savaşlara katılabiliyor.