WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

TELEGRAM

En başta WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram bulunuyor. Her geçen gün kullanıcı sayısı biraz daha yükselen Telegram'a, 8 Şubat'tan sonra daha fazla kişi geçiş yapabilir. Platformlar arası mesajlaşma imkanı sunan Telegram ücretsiz bir uygulama.

WhatsApp gibi Telegram da sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Öte yandan web tarayıcısı üzerinden de masaüstü ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanım mümkün. Güvenlik tarafında da uçtan uca şifreleme özelliği sunuluyor. Aslında Telegram, MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu öne sürüyor. MTProto protokolü, Telegram'ın belirttiğine göre, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edildi.

Şifrelenmiş mesajlar dışındaki verileri korumaya gelince, Telegram dağıtılmış bir altyapı kullandığını söylüyor. Şirket, "İlgili şifre çözme anahtarları parçalara ayrılmıştır ve asla korudukları verilerle aynı yerde tutulmazlar" diye açıklıyor.