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'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

hakkında flaş bir karar alındı ve gizlilik politikası değişti. Yenilenen kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcılar WhatsApp verilerini 'la paylaşacak. Bunu kabul etmeyenler ise WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu yüzden bazı kullanıcılar WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya başladı. Peki hangi uygulamalar WhatsApp yerine kullanılabilir?

Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 10:19
WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

dünden beridir isminden çok söz ettiriyor, bunun nedeni ise yenilenen kullanıcı sözleşmesiyle alakalı. Kullanıcılara uygulama içi uyarı ile güncellenmiş sözleşme gönderildi. Yenilenen kullanıcı sözleşmesinde, gizlilik politikası değişti. Bundan sonra WhatsApp kullanıcı verileri 'la paylaşılacak. Yeni sözleşmeye onay verenler, WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Ancak etmeyenler ise WhatsApp'ı kullanamayacak. 8 Şubat'a kadar süre tanındı. Eğer sözleşmeyi kabul etmezseniz, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'a olan erişiminiz kesilecek.

WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

Bu gelişme başta kullanıcılar olmak üzere birçok kişiden tepki çekti. Bazı kullanıcılar 'un aldığı kararın kabul edilemeyeceğini belirtti ve alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Peki dışında kullanılabilecek alternatif mesajlaşma uygulamaları nedir? Hangi uygulamalar var? Lafı daha fazla uzatmadan bu uygulamalara bakalım.

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WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

TELEGRAM

En başta 'ın en büyük rakibi Telegram bulunuyor. Her geçen gün kullanıcı sayısı biraz daha yükselen Telegram'a, 8 Şubat'tan sonra daha fazla kişi geçiş yapabilir. Platformlar arası mesajlaşma imkanı sunan Telegram ücretsiz bir uygulama.

WhatsApp gibi Telegram da sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Öte yandan web tarayıcısı üzerinden de masaüstü ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanım mümkün. Güvenlik tarafında da uçtan uca şifreleme özelliği sunuluyor. Aslında Telegram, MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu öne sürüyor. MTProto protokolü, Telegram'ın belirttiğine göre, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edildi.

Şifrelenmiş mesajlar dışındaki verileri korumaya gelince, Telegram dağıtılmış bir altyapı kullandığını söylüyor. Şirket, "İlgili şifre çözme anahtarları parçalara ayrılmıştır ve asla korudukları verilerle aynı yerde tutulmazlar" diye açıklıyor.

WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

BIP

'a alternatif olarak başka bir uygulama BiP var. BiP'te başka kişileri sesli veya görüntülü arama da mevcut. Grup kurma, grup üyeleriyle görüntülü veya sesli görüşme gerçekleştirme gibi imkanları da sunuyor.

BiP masaüstü bilgisayar üzerinden mesajlaşma konusunda da WhatsApp'ın gerisinde kalmıyor. BiP Web ile internet tarayıcısı üzerinden kullanabileceğiniz gibi Windows ve Mac için BiP Masaüstü uygulamaları da bulunuyor. Üstelik WhatsApp'da bulunmayan, web tarayıcısı üzerinden görüntülü görüşme yapma özelliği BiP'te mevcut.

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi temel işlevlerin yanı sıra BiP, Keşfet bölümü altında bilgi alabileceğiniz birçok kanalı da size sunuyor. Eğer Turkcell abonesiyseniz, BiP üzerinden sunulan bazı ücretsiz veri ve benzeri fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak BiP'in operatör ayrımı olmaksızın tüm kullanıcılara açık olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

BiP, hem iPhone hem de Android'de kullanılabilen, çapraz platform desteği sunan kullanışlı bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak nitelendirilebilir.

WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

SIGNAL

Yenilenen gizlilik politikasına ünlü girişimci Elon Musk da tepki gösterdi ve insanlara Signal uygulamasını kullanmayı tavsiye etti. Bu uygulama, grup mesajlaşma ve sesli mesajların yanı sıra sesli ve görüntülü aramaları da destekliyor. iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux ve Android ile de uyumlu şekilde çalışıyor. Böylelikle WhatsApp alternatif uygulama seçenekleri arasında güçlü bir aday hâline geliyor.

WhatsApp ile karşılaştırıldığında Signal, gizliliğe odaklandığını açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kez görüntülenebilen ortam dosyası, Signal PIN ve daha fazlası gibi şeylerin aralarında bulunduğu çeşitli özelliklerle bunun altı çiziliyor. Ayrıca Signal, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Bu da geliştirme çalışmalarının yalnızca kullanıcıların bağışlarıyla desteklendiği anlamına geliyor.

Signal, Signal Protokolüne dayalı olarak mesajlaşma için uçtan uca şifreleme kullanıyor. Ayrıca mesajlar veya kullanıcılar hakkındaki meta verileri kaydedilmiyor. Eğer gizlilik sizin için en önemli unsur ise ve en büyük odak noktası gizlilik ve şifreleme olan yeni bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal sizin için en isabetli seçeneklerden biri olacaktır. Bu uygulamayı App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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