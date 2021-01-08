WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları 2021! WhatsApp dışında hangi uygulamalar kullanılabilir?

SIGNAL
Yenilenen WhatsApp gizlilik politikasına ünlü girişimci Elon Musk da tepki gösterdi ve insanlara Signal uygulamasını kullanmayı tavsiye etti. Bu uygulama, grup mesajlaşma ve sesli mesajların yanı sıra sesli ve görüntülü aramaları da destekliyor. iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux ve Android ile de uyumlu şekilde çalışıyor. Böylelikle WhatsApp alternatif uygulama seçenekleri arasında güçlü bir aday hâline geliyor.
WhatsApp ile karşılaştırıldığında Signal, gizliliğe odaklandığını açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kez görüntülenebilen ortam dosyası, Signal PIN ve daha fazlası gibi şeylerin aralarında bulunduğu çeşitli özelliklerle bunun altı çiziliyor. Ayrıca Signal, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Bu da geliştirme çalışmalarının yalnızca kullanıcıların bağışlarıyla desteklendiği anlamına geliyor.
Signal, Signal Protokolüne dayalı olarak mesajlaşma için uçtan uca şifreleme kullanıyor. Ayrıca mesajlar veya kullanıcılar hakkındaki meta verileri kaydedilmiyor. Eğer gizlilik sizin için en önemli unsur ise ve en büyük odak noktası gizlilik ve şifreleme olan yeni bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, Signal sizin için en isabetli seçeneklerden biri olacaktır. Bu uygulamayı App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.